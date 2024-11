30ME ou rien pour Cherki, l’OL nargue la DNCG

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Indésirable au mercato estival, Rayan Cherki est finalement resté à l’OL. Désormais important sportivement, un départ n’est pas exclu cet hiver en raison de la dette colossale de Textor qui a besoin de liquidités.

Rayan Cherki a été l’un des feuilletons du mercato estival, et il sera sûrement un agitateur du marché des transferts du mois de janvier. Clairement mis au placard par sa direction qui souhaitait le vendre, le milieu offensif n’a pas manqué de sollicitations mais malgré l’intérêt du PSG, Dortmund ou encore Leipzig, il est finalement resté à l’OL. Cependant, la situation économique est préoccupante pour le club rhodanien. Lyon fait partie du groupement Eagle Football qui possède une dette de 500 millions d’euros et a vu la DNCG prononcer entre autres une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire à l’issue de la saison ces derniers jours. John Textor est donc contraint de vendre certains de ses joueurs au mercato et Cherki, qui a récemment prolongé jusqu’en 2026, est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OL.

L’OL demande 30 millions pour lâcher Cherki cet hiver

Exclu FM : l’OL a fixé un premier prix de départ pour Rayan Cherkihttps://t.co/B9yshC2woh — Foot Mercato (@footmercato) November 19, 2024

Les candidats vont se bousculer au portillon pour le joueur de 21 ans, puisque le PSG, qui avait proposé 15 millions d’euros, est toujours intéressé par Cherki selon les informations de Foot Mercato. Il faudra cependant que le club de la capitale débourse le double, soit 30 millions d’euros, pour l’attirer dans ses filets. Il s’agit du montant minimum pour lequel la direction lyonnaise va entamer des négociations. Liverpool et le Bayer Leverkusen, deux autres cadors européens, surveillent également son profil. L’OL n’est pas en position de force et a besoin de renflouer les caisses pour tenir ses promesses faites devant la DNCG. Le gendarme financier du football français ne fera pas de cadeau au club rhodanien, mais l’OL ne compte pas brader son joyau pour autant. Les prochaines semaines s’annoncent agitées pour Rayan Cherki.