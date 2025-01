Nantes valide l'arrivée d'un défenseur surprise ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes compte bien recruter en cette fin de mois de janvier. Les Canaris espèrent d'ailleurs pouvoir renforcer leur secteur défensif.

Le FC Nantes ne vit pas une saison de tout repos en Ligue 1. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont encore un long chemin devant eux avant de pouvoir sécuriser leur maintien en championnat. Afin de se donner toutes les chances d'y parvenir, les Canaris veulent recruter cet hiver au mercato. Surtout un Kombouaré qui sait que son effectif a besoin de garanties, notamment défensivement. Ses désirs ont sans doute été écoutés ces dernières heures puisque le FC Nantes a flashé sur un profil évoluant du côté de Valence, à savoir Maximiliano Caufriez (27 ans). Le Belge est en cruel manque de temps de jeu depuis son arrivée en Espagne et pourrait bien se laisser tenter par un retour en France.

Le FC Nantes s'active sur un nouveau défenseur central

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Nantes veut en tout cas tenter le coup pour le recruter cet hiver. Le journaliste précise notamment que discussions et des prises d’infos ont déjà eu lieu avec Valence pour trouver un accord sur base d’un prêt avec option d’achat. Pour rappel, Caufriez est prêté pour le moment au club espagnol par Clermont. Il faudra donc s'entendre directement avec le club auvergnat concernant un montant d'option d'achat, alors que Caufriez est estimé à un peu plus d'1 million d'euros. Caufriez est de son côté ouvert à une arrivée en Ligue 1 et connait déjà bien le championnat français. Les prochaines heures nous en diront plus dans ce dossier mais Nantes est plus que jamais à la recherche de renforts. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, Nantes recevra l'OL. Une rencontre qui pourrait se disputer avec de nouveaux visages côté canari.