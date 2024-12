Nantes ‍: Le chouchou de Waldemar Kita vise trois clubs

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Antoine Kombouaré garde pour le moment sa place à Nantes, et Sergio Conceiçao a bien compris le message en se rapprochant d'une nouvelle aventure en Premier League.

En éternel sursis avec le FC Nantes, Antoine Kombouaré a certainement gagné le droit d’avoir quelques semaines de répit avec les derniers résultats des Canaris. La Maison Jaune est allée chercher un match nul miraculeux contre le PSG (0-0) avant de s’imposer difficilement face à Rennes (1-0) en supériorité numérique. Deux résultats positifs qui démontent que le technicien kanak n’est pas lâché par son groupe, et c’est important aux yeux de Waldemar Kita. Le président du FCN songeait très sérieusement à le remplacer il y a 10 jours de cela, et avait contacté Sergio Conceiçao pour un retour fracassant. L’entraineur viré par le FC Porto cet été en raison d’un changement de présidence était tenté, mais ce n’était pas allé plus loin.

Everton en chute libre en décembre ?

Désormais, la musique est différente puisque Conceiçao fait un véritable carton en Premier League, où trois clubs le veulent. L’entraineur est suivi par Everton, Wolverhampton et West Ham, et il sait déjà ce qu’il veut puisqu’il donne sa préférence au club londonien. Néanmoins, les trois possibilités sont ouvertes et Everton, qui doit jouer Arsenal, Chelsea et Manchester City dans le courant du mois de décembre, pourrait bien lui ouvrir grand la porte très rapidement. En tout cas, le retour du Portugais sur le banc du FC Nantes parait désormais bien peu probable malgré l’amour et l’intérêt que lui porte Waldemar Kita. Au moins autant en raison des résultats des Canaris qui s’améliorent, que de l’envie de l’ancien ailier de découvrir la Premier League.