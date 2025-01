Nantes confirme le départ de Ganago

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Dans un bref communiqué publié sur son site officiel, le FC Nantes a confirmé le départ d’Ignatius Ganago.

L’attaquant camerounais est prêté avec option d’achat à New England Revolution dans le championnat Nord Américain jusqu’en décembre 2025. « L'international Camerounais, qui compte 57 matchs et 6 buts avec les Canaris, jouera dorénavant pour le club de MLS des New England Revolution dans le Massachusetts. Le FC Nantes lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure » a publié le club de Loire Atlantique à quelques minutes de son match face à Monaco lors de la 17e journée de Ligue 1.