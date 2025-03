FCN ‍: « ‍On n'a pas faim ‍», Kombouaré dégomme ses joueurs

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, après la défaite au Havre (2-3) qui replonge les Canaris dans la lutte pour le maintien en L1 : « J'ai dit ce que j'avais à dire à mon groupe après le match, dans le vestiaire. Il est clair que Le Havre nous a été supérieur. Ils ont été bien meilleurs que nous dans l'engagement, dans les duels. Ils marquent trois buts, ils peuvent en marquer plus. On est passés à côté de notre match. On avait une équipe du Havre qui est venue avec des intentions bien claires, jouer sa survie et sa place en Ligue 1. On est arrivés assez tranquilles. Quand tu es comme ça, tu es battu dans tous les duels, tu es en retard sur tous les ballons... Forcément tu donnes les deux pénaltys. Quand tu ne respectes pas le jeu, tu es puni. On n’a pas su répondre.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert échouent sur la pelouse du Havre.



𝟯-𝟮﹅ #hacfcn pic.twitter.com/UeWBBIIp6o — FC Nantes (@FCNantes) March 30, 2025

Il n'y a rien à dire sur le match et le résultat. Mais je n'ai pas aimé l'attitude qu'on a eu. On est dans le dur. On aime se faire peur. À voir comment on va se comporter à Nice. On sait qu'on se met tout seuls dans cette situation. Il faut qu'on se remette dedans tous ensemble. Là, il n'y a pas un joueur à ressortir du collectif. Si vous regardez le déroulement du match. On égalise, on se relâche... Lopes fait l'arrêt. Tu as raté ta première période mais tu ne t'en sors pas trop mal. On fait une très bonne entame de deuxième mi-temps et on retombe dans nos travers. On n'a pas faim ! Sur ce match, on ne montre pas qu'on veut s'en sortir », a-t-il balancé en conférence de presse.