Nantes dit adieu à sa légende du 21e siècle

Légende du FC Nantes au 21e siècle avec 235 matchs disputés depuis 2017, Nicolas Pallois devrait quitter les Canaris à la fin de la saison.

Malgré son âge, Nicolas Pallois (37 ans) est toujours un titulaire indiscutable de la défense du FC Nantes aux yeux de son entraîneur Antoine Kombouaré. Parfois critiqué voire moqué, le joueur passé aux Girondins de Bordeaux apparaît pourtant comme une valeur sûre en Loire-Atlantique, où il s’est imposé au fil des saisons comme un leader respecté dans le vestiaire et comme un véritable capitaine. Sa situation contractuelle est toutefois périlleuse puisque Nicolas Pallois sera libre en juin prochain. Et si l’on pouvait se demander si Nantes allait proposer à son défenseur central de 37 ans une prolongation d’un an supplémentaire, le site Live Foot croit savoir que cela ne sera pas le cas.

Pallois ne devrait pas rempiler à Nantes

En effet, le média explique que sauf gros retournement de situation, le FC Nantes dira adieu à sa légende du 21e siècle à l’issue de la saison et qu’aucune offre de prolongation ne lui sera soumise et cela même si Antoine Kombouaré reste à la tête des Canaris. Un départ de Nantes se profile donc pour Nicolas Pallois, ce qui ne veut pas dire pour autant que cela sonne la fin de sa carrière. Pour l’heure, on ignore encore si Nicolas Pallois, qui aura 38 ans en septembre prochain, raccrochera les crampons ou s’il trouvera un ultime challenge, en Ligue 1 ou en Ligue 2, avant de prendre une retraite bien méritée. Au-delà de ses 235 matchs avec le FC Nantes, le natif d’Elbeuf a également disputé 80 matchs avec Niort et 101 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Une régularité au plus haut niveau du football français qui en a fait l’une des coqueluches des suiveurs de la Ligue 1 au fil des années.