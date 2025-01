Mercato ‍: Le syndrome Kolo Muani frappe Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Très intéressé à l’idée de récupérer Jonathan Ikoné en prêt, le FC Nantes va devoir oublier cette piste… ou miser sur un gros concours de circonstance pour que ce deal puisse voir le jour d’ici le 31 janvier.

Sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2026, Jonathan Ikoné n’est plus un titulaire aux yeux de son entraîneur Raffaele Palladino. L’international français n’est jamais titulaire en Série A et cette situation lui pèse, raison pour laquelle un départ est dans les tuyaux pour l’ancien joueur du PSG et du LOSC lors de ce mercato hivernal. Ces dernières heures, un prêt a été évoqué au Paris FC ou encore à Nantes, dont l’entraîneur Antoine Kombouaré est fan du joueur, qui n’est pas sans lui rappeler Ludovic Blas, qu’il a connu chez les Canaris. Un prêt de Jonathan Ikoné à Nantes était donc dans les tuyaux, mais cette opération ne devrait pas voir le jour cet hiver.

Nantes peut oublier Jonathan Ikoné

Ikoné trop cher pour Nantes, le Paris FC en profite https://t.co/2t95tViLfN — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2025

Et pour cause, le site Viola News révèle que la Fiorentina a déjà atteint son nombre maximum de joueurs prêtés à l’étranger avec Amrabat, Barak, Brekalo, Infantino, Nzola et Sabiri. Les clubs européens ne peuvent pas prêter plus de six joueurs dans un club étranger et le Paris Saint-Germain est par exemple bien placé pour le savoir puisque c’est précisément cette règle instaurée par l’UEFA qui bloque la signature de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin. Le FC Nantes va donc devoir faire une croix sur Jonathan Ikoné pour cet hiver… sauf si la Fiorentina vend ou rappelle l’un des joueurs prêtés, ce qui ne semble pas être imminent pour le moment. L’international français va donc devoir prendre son mal en patience en finissant la saison à la Viola, à moins qu’un club soit intéressé pour le recruter définitivement. Ce qui ne semble pas être le cas de Nantes, qui n’a pas les moyens de combler les attentes de la Fiorentina pour un transfert définitif de Jonathan Ikoné.