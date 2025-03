Nantes ‍: Kombouaré crache sur le succès contre Lille

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Le FC Nantes a remporté un succès crucial pour le maintien contre Lille 1-0. Une superbe victoire face à une équipe encore présente en Ligue des champions mercredi. C'est d'autant plus fort que les Nantais étaient réduits à 10 au moment du but vainqueur. Si Antoine Kombouaré a aimé le caractère et la qualité de ses joueurs aujourd'hui, il avait envie de râler après le match. L'entraîneur des Canaris ne comprend pas comment son équipe peut être classée aussi bas au classement en étant aussi performante face aux gros de Ligue 1 (victoire contre le LOSC, nuls à Paris et Lille, nuls contre Lyon et Monaco à domicile).

« Fier. Je n'ai pas aimé la première période, on s'est fait bouger. Ce qu'ont fait les joueurs en seconde période, c'est monstrueux. Je suis un entraîneur heureux ce soir. Mes joueurs me font chier, excusez-moi du terme. On est capable de grandes choses et d'être mauvais. J'ai du mal à comprendre qu'on soit là mais on s'endort trop souvent sur nos lauriers. Quand il y a des grosses équipes, les mecs ont envie de se montrer. C'est une des explications. Mais on a du mal à être régulier dans nos performances. C'est un groupe qui manque un peu de caractère, on a toujours besoin de les pousser. En première période, on a été sur le reculoir. En seconde période, on a été beaucoup plus haut. Mes joueurs me laissent toujours sur la faim. C'est bien, dans deux semaines on joue au Havre », a t-il lâché au micro de beIN Sports. Il faudra donc montrer la même implication au Havre, 16e de Ligue 1, lors de la prochaine journée.