Mercato ‍: Le FC Nantes tire le premier pour Ikoné

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Champion de France avec Lille en 2021, Jonathan Ikoné avait décidé peu après de prendre son envol pour tenter sa chance en Italie, du côté de la Fiorentina. Même s’il a été régulièrement utilisé par la Viola ces dernières années, l’international français n’a jamais réussi à s’imposer véritablement, et se prépare à quitter la Toscane en plein milieu de la saison.

Plusieurs clubs français s’intéressent à lui, dont Strasbourg, Rennes et Lens, mais c’est Nantes qui a tiré le premier selon L’Equipe, qui cite des sources italiennes. Les Canaris ont fait une première offre pour récupérer le joueur formé au Paris SG mais cela risque d’être une course de vitesse. Car si le temps devenait trop long, Ikoné pourrait céder aux sirènes du Golfe, puisque le Qatar et l’Arabie Saoudite aimeraient bien le recruter dans une ou deux semaines si l’opportunité est toujours présente.