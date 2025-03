Nantes ‍: Simon sur le départ, un géant d'Europe est chaud

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

A Nantes depuis cinq ans, Moses Simon pourrait changer d’air lors du prochain mercato. L’attaquant nigérian a des courtisans, alors que son contrat en Loire-Atlantique expire dans un peu plus d’un an.

Homme fort du FC Nantes depuis de nombreuses années, Moses Simon s’impose de nouveau comme l’arme offensive n°1 de l’équipe d’Antoine Kombouaré cette saison. Auteur de 6 buts et de 7 passes décisives en championnat, l’international nigérian est sans doute l’un des attaquants les plus sous-estimés de notre Ligue 1. Mais à un an de la fin de son contrat (juin 2026), Moses Simon pourrait enfin avoir la reconnaissance qu’il mérite, car son cas suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs en Europe. A en croire les informations du site Africa Foot, c’est notamment le cas de l’AS Roma. Le club de la Louve observe avec beaucoup d’attention les performances de Moses Simon depuis plusieurs mois et est tombé sous le charme du Nigérian, hyperactif dans son couloir gauche, où ses dribbles et sa vitesse font des malheurs en France.

L'AS Roma à fond sur Moses Simon ?

It’s always Moses Simon 🇳🇬🦅 pic.twitter.com/Fsbby0ujIW — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 23, 2025

La Roma serait déjà convaincue par l’apport d’un joueur tel que Moses Simon et pourrait donc envoyer une offre au FC Nantes dès l’ouverture du mercato estival avec l’idée de trouver un accord raisonnable à douze mois de la fin de son contrat en Loire-Atlantique. Le média précise que Nice et l’Olympique de Marseille sont également intéressés, mais à un degré moins important que la Roma. De plus, Moses Simon serait plutôt favorable à l’idée de découvrir un nouveau championnat en cas de départ de Nantes. Dans cette optique, le club de la capitale italienne est en excellente position pour rafler la mise. A condition toutefois de trouver un accord avec Waldemar Kita sur le montant d’un potentiel transfert, ce qui ne sera sans doute pas une chose aisée quand on sait à quel point le dirigeant des Canaris est très difficile en affaires, y compris pour des joueurs arrivant dans leur dernière année de contrat.