Nantes ‍: Kombouaré prolongé, Kita y pense

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Antoine Kombouaré est loin de faire l’unanimité au FC Nantes. Pour autant, il n’est pas impossible qu’il continue l’aventure s’il parvient à maintenir les Jaune et Vert en Ligue 1 à la fin de la saison.

Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes flirte avec la zone rouge. Cette fois encore, ça ne rate pas. Antoine Kombouaré parvient de justesse, pour le moment, à apporter des points au club. Du moins, suffisamment pour être devant ceux qui doivent sérieusement s’inquiéter de voir la Ligue 2 se rapprocher aussi rapidement. Victorieux à la Beaujoire face au RC Lens (3-1), les Canaris peuvent souffler un peu. Avec 24 points au compteur, Nantes a désormais 5 points d’avance sur le barragiste. De quoi rassurer une direction qui n’en demandait pas moins. À tel point que cette dernière se voit bien continuer avec l’entraineur kanak la saison prochaine.

Kombouaré la saison prochaine, le pari osé

🚨En cas de maintien sans trop trembler, Antoine Kombouaré devrait poursuivre avec le #FCNantes la saison prochaine. C'est la vérité de l'heure actuelle, on sait qu'avec les Kita, ce n'est pas forcément celle du lendemain, mais on en est là en ce 25 février. pic.twitter.com/v3GhVnpWGC — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) February 25, 2025

C’est une nouvelle qui ne ravira pas au maximum les supporters nantais. Selon les informations d’Emmanuel Merceron publiées sur son compte X, Antoine Kombouaré est loin d’être poussé dehors. Si l’entraineur du FC Nantes parvient à maintenir son club en Ligue 1 sans trop trembler, alors il n’y a pas de raison que la direction s’en sépare. Il faut toutefois savoir raison garder, car si cette vérité est actuelle, elle peut encore largement changer. Avec la famille Kita au pouvoir, on sait que tout peut arriver sur un coup de tête.

En attendant, le FC Nantes va avoir un très gros enchainement de matchs importants, lequel commence par un déplacement à Marseille, suivi de la double réception de Strasbourg puis du LOSC avant la trêve internationale. Au retour de la pause, les Jaune et Vert se déplacent au Havre pour un match couperet, puis à Nice. Enfin, le mois d’avril sera l’occasion de voir les Canaris enchainer la réception du PSG et le déplacement au Roazhon Park. En bref, les cartes peuvent encore être rebattues un bon nombre de fois dans la course au maintien. Et donc l’avenir d’Antoine Kombouaré.