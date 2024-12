Sergio Conceiçao dit non au FC Nantes ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Coup dur pour le FC Nantes puisque l’on apprend ce mercredi soir que Sergio Conceiçao a refusé de devenir le nouvel entraîneur des Canaris. La piste du coach portugais est définitivement refermée pour la famille Kita.

Antoine Kombouaré est sur la sellette au FC Nantes et pour lui succéder, Waldemar et Franck Kita avaient un homme en tête : Sergio Conceiçao. Depuis plusieurs jours, l’état-major nantais est au travail pour convaincre l’entraîneur portugais, libre après sept années au FC Porto. L’espoir a longtemps été de mise dans les rangs nantais, mais il a définitivement disparu ce mercredi. Ouest France annonce en effet que Sergio Conceiçao a tout simplement décliné la proposition du FC Nantes et ne reviendra donc pas s’asseoir sur le banc de La Beaujoire, où il a brillé en 2016. Depuis la lourde défaite à Brest ce week-end (4-1), les dirigeants du FC Nantes restent convaincus qu’un changement est nécessaire.

Habib Beye favori, mais pas seul candidat

Malgré le refus de Sergio Conceiçao, ils sont donc toujours dans une optique de changement et désormais, c’est Habib Beye qui est la piste numéro une de Kita père et fils. Libre depuis son départ du Red Star l’été dernier, le consultant de Canal+ est une option très sérieuse pour les Canaris à tel point qu’il a rencontré Franck Kita ce mercredi. Mais il n’est pas le seul coach sur les tablettes du board nantais car un autre entraîneur français dont l’identité n’a pas filtré fait partie des potentiels successeurs d’Antoine Kombouaré. Le coach kanak sera en tout cas sur le banc samedi à Drancy. Mais à moins d’une grosse surprise, il ne sera plus l’entraîneur du FC Nantes après les fêtes de Noël. Reste maintenant à savoir qui sera le chef d’orchestre des Canaris le 4 janvier prochain pour le périlleux déplacement à Lille.