Nantes ‍: Mollet dans le loft, Kita ne rigole plus

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Le FC Nantes souhaite profiter du mercato hivernal pour apporter des modifications à son effectif. Waldemar Kita ne fera pas de sentiments et a bien l’intention d’employer la méthode forte pour écarter plusieurs joueurs.

Les grandes manœuvres hivernales ont déjà commencé au FC Nantes avec la signature d’Anthony Lopes en provenance de l’Olympique Lyonnais. Une signature inattendue qui va toutefois apporter du caractère et de l’expérience à une équipe qui a en grandement besoin. La venue du gardien portugais va pousser Alban Lafont vers la sortie. L’ancien gardien de Toulouse et de l’Equipe de France espoirs a d’ailleurs été écarté du groupe dirigé par Antoine Kombouaré au même titre que Fabien Centonze. Les deux joueurs sont officiellement indésirables et vont devoir se trouver un club au mois de janvier s’ils ne veulent pas passer six mois sans jouer.

Kita prie deux joueurs de quitter Nantes et vite https://t.co/INUHEbmunf — Foot01.com (@Foot01_com) December 30, 2024

Mais le loft du FC Nantes pourrait accueillir d’autres pensionnaires d’ici la fin du mercato, si l’on se fie aux informations du journaliste David Phelippeau. Sur les ondes de RMC, le journaliste a révélé que deux autres joueurs pourraient être mis à l’écart dans les prochaines semaines. Sorba Thomas est concerné, lui qui est pourtant arrivé cet été en prêt en provenance d’Huddersfield en Angleterre. Florent Mollet aussi est sous la menace. Le milieu offensif de 33 ans, qui a pourtant fait ses preuves en Ligue 1 notamment sous les couleurs de Montpellier, n’a jamais retrouvé son meilleur niveau en Loire-Atlantique.

Lafont et Centonze écartés... en attendant Mollet ?

Le natif de Fontaine-les-Dijon n’entre plus dans les plans d’Antoine Kombouaré et pourrait par conséquent être mis à l’écart afin de le forcer à partir à six mois de la fin de son contrat. L’idée est bien sûr de forcer son départ dans le but de récupérer une indemnité de transfert, même faible, plutôt que de le voir partir pour zéro euro en juin prochain. Reste maintenant à voir si le loft mis en place par Waldemar Kita portera ses fruits et apportera les résultats espérés avec les départs souhaités de Lafont, Mollet ou encore Centonze. Les Canaris ont en tout cas pris le taureau par les cornes en ce début de mercato hivernal en se montrant offensifs et en tranchant plusieurs dossiers dans le vif.