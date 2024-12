Anthony Lopes et sa sale réputation, il rassure le FC Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Anthony Lopes et ses sorties folles, ça peut faire peur au premier abord. Mais un ancien garde de l'OL et de Nantes, est bien placé pour savoir que cette réputation de gardien dangereux n'est pas justifiée.

Avant même le 1er janvier, c’est le transfert de ce mercato pour le moment. Anthony Lopes, Gone de toujours, a quitté l’OL pour rejoindre le FC Nantes. Il va tenter d’insuffler du renouveau dans l’arrière-garde des Canaris alors que la première partie de saison a ressemblé à une longue descente aux enfers. Antoine Kombouaré a été confirmé mais il s’est vu également attribuer quelques promesses en vue du mercato. L'arrivée du Franco-Portugais va faire bouger les mentalités même si Lopes est également connu pour être un sanguin. Dans le vestiaire comme dans ses sorties, l’ancien lyonnais peut faire mal. Toutefois, pour Rémy Riou, ancien gardien de Nantes et de Lyon et donc bien placé pour évoquer ce dossier tant il a côtoyé Lopes à l’OL, les supporters de la Maison Jaune vont être rapidement rassurés par un tel gardien.

Anthony Lopes n'est pas un kamikaze

« Eh bien, Antho, c’est dynamique, explosif, agressif. C’est le genre de gardien qui va vers l’avant. Kamikaze ? Moi, je n’appelle pas ça kamikaze, j’appelle plus ça agressif. Dans le sens où il avance, il anticipe le jeu, forcément, ça entraîne des duels. Mais, si vous regardez sa carrière, ses sorties sont autoritaires mais il n’a pas pris beaucoup de cartons rouges. Il marque son territoire. Je ne suis pas trop d’accord avec ce que les médias lui ont collé comme étiquette. Obligatoirement, il prend un peu plus de risques, va aux duels mais c’est efficace », a livré Rémy Riou, resté très proche de Lopes au point d’être parti en vacances avec lui récemment, dans les colonnes de Ouest France.

Pour le gardien désormais au Paris FC, la venue de Lopes va faire beaucoup de bien à Nantes, même s’il faudra gérer la concurrence car ils sont pour le moment trois pour un poste, avec Lafont et le Suédois Carlgren.