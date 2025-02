Nantes et Vincent Labrune, le clash est total

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Soutien de Vincent Labrune à l’époque, Waldemar Kita a définitivement retourné sa veste contre le patron de la Ligue de Football Professionnel, la faute à une trahison qui ne passe pas pour le patron du FC Nantes.

Les relations sont de plus en plus orageuses entre les présidents des clubs et la LFP et le conflit avec DAZN n’arrange rien, bien au contraire. Vincent Labrune peut encore compter sur le soutien de plusieurs dirigeants influents, dont Nasser Al-Khelaïfi. Mais en parallèle, une fronde se met en place, principalement orchestrée par John Textor et Joseph Oughourlian. Aux côtés des patrons de l’OL et de Lens, Waldemar Kita est désormais lui aussi dans le camp des anti-Labrune. Le président de Nantes n’a pourtant pas toujours été opposé au président de la LFP. Mais ces derniers mois, la relation s’est effritée entre les deux hommes comme le rapporte le journaliste Mohamed Toubache-Ter.

Droits TV : Labrune ? Il a trouvé un avocat très surprenant https://t.co/nnbUNJ8u1h — Foot01.com (@Foot01_com) February 16, 2025

« On m’a questionné sur le revirement de Waldemar Kita. Faut savoir que ce dernier a très très mal vécu son audition au Sénat. Il a vécu cela comme une humiliation. Il apprenait des choses en live. En sortant de là, il avait le sentiment d’avoir été trahi par Labrune » révèle notre confrère, qui fait référence à l’audition du Sénat sur la question de la financiarisation du football français l’été dernier. Visiblement, le président du FC Nantes a très mal vécu d’apprendre depuis le Sénat des choses que Vincent Labrune lui aurait caché, à lui et à d’autres présidents de la LFP. La goûte d’eau qui a fait déborder le vase pour le président des Canaris, qui a désormais pris ses distances avec l’ancien président de l’Olympique de Marseille et qui fait partie de ceux qui militent activement pour un changement de gouvernance à la Ligue de Football Professionnel. Et cela même si pour l’instant, un départ de Vincent Labrune n’est pas vraiment dans les tuyaux.