Abline trop fort pour Nantes, son départ est acté

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Malgré la grosse claque subie à Monaco (7-1), tout n'était pas à jeter du côté de Nantes. Matthis Abline a encore tiré son épingle du jeu avec un 7e but cette saison. L'attaquant nantais voit sa cote grimper de plus en plus à l'étranger.

Pour se sauver en fin de saison, le FC Nantes aura bien besoin de Matthis Abline. Le jeune attaquant de 21 ans montre au fil des matchs tout son talent. Ce fut aussi le cas samedi malgré la fessée 7-1 encaissée à Monaco. Les Canaris ont en effet ouvert le score par Abline dès la 4e minute de jeu. L'ancien rennais a inscrit un vrai but d'attaquant, sa septième réalisation de la saison en Ligue 1. De quoi en faire le meilleur buteur du club. Une belle performance au vu de son expérience limitée sur les pelouses professionnelles. Au-delà des chiffres, le jeune buteur a surtout un bagage technique impressionnant.

Un beau transfert déjà promis à Matthis Abline

Matthis Abline pèse sur les défenses adverses. Il sait éliminer les défenseurs adverses avec sa technique déroutante, comme cela avait été le cas du Parisien Willian Pacho en novembre dernier. L'été prochain va donc être agité pour l'attaquant français et pour les Canaris. Une impression confirmée par le journaliste Andres Onrubia Ramos, correspondant en France pour les médias espagnols AS et la Cadena Ser. Il promet déjà un gros transfert au jeune joueur nantais.

Matthis Abline va a salir muy pronto del Nantes.



La técnica que aúna, acompañada de un cambio de ritmo espectacular, denota que es un proyecto de delantero muy serio. Ha marcado esta temporada en París, vs Lyon y hoy en Monaco.



21 años. Techo bastante alto. pic.twitter.com/vBv2wAECmz — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) February 15, 2025

« Matthis Abline va vite quitter Nantes. Il combine technique et changements de rythme spectaculaires. Cet attaquant est un coup à tenter très sérieusement au mercato. Il a déjà marqué cette saison à Paris, contre Lyon (c’était la saison dernière en fait) et maintenant à Monaco. 21 ans. Un potentiel très élevé », a t-il écrit sur X après Monaco-Nantes. De telles louanges vont encore renforcer l'engouement des clubs européens pour Matthis Abline et peut-être le prix de vente pour le FC Nantes in fine.