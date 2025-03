Alban Lafont et Nantes, divorce annoncé

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Placardisé par Antoine Kombouaré, Alban Lafont doit faire le dos rond jusqu’à la fin de la saison. Tandis qu’il espère pouvoir trouver une porte de sortie pour la saison prochaine, un club intéressé est à la recherche d’un gardien de but.

La carrière d’Alban Lafont a pris un tournant malheureux. Considéré comme un joueur majeur de l’effectif nantais, au sein duquel il a toujours eu un rôle de leader, le gardien de but formé à Toulouse est devenu un indésirable complet chez les Canaris. En cause, ses envies d’ailleurs et ses prestations ratées en début de saison, lesquelles lui ont valu d’occuper le banc avant d’être totalement relégué en tribunes. Désormais troisième gardien de la hiérarchie d’Antoine Kombouaré depuis l'arrivée d'Anthony Lopes, le natif de Ouagadougou est prié de quitter rapidement le FC Nantes alors qu’il ne lui restera plus qu’une année de contrat à l’issue de la saison. Depuis plusieurs mois, un club lui fait les yeux doux sans pour autant être encore passé à l’action. A la recherche d’un gardien de but, ce cador européen pourrait être la solution idéale pour Alban Lafont.

Alban Lafont vers la Turquie ?

Depuis la fin de l’année 2024, Galatasaray a fait d’Alban Lafont une possibilité de marché plus qu’intéressante. Et selon Nicolo Schira, une porte pourrait bien s’ouvrir pour le banni de Nantes. En effet, le journaliste italien spécialisé dans le marché des transferts affirme que le club stambouliote cherchera un nouveau gardien lors du prochain mercato estival. De quoi relancer les rumeurs envoyant l’actuel troisième gardien nantais chez le leader du championnat turc.

En cas de grand saut vers Galatasaray pour remplacer Fernando Muslera, véritable légende du club, Alban Lafont passerait du maintien en Ligue 1 à la Ligue des champions. Il y a de quoi faire oublier ses derniers mois plus que compliqués chez les Jaune et Vert.