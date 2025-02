FCN ‍: Pierre Sage s'éloigne de Nantes

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes recevra ce dimanche le RC Lens dans un match qui est important pour des Canaris qui n'ont que deux points d'avance sur l'ASSE, barragiste. Antoine Kombouaré sait que la pression est grande.

L'égalisation angevine samedi face à Saint-Etienne a rendu un grand service à Nantes, puisque le club de Waldemar Kita conserve un petit matelas d'avance, alors qu'une victoire des Verts aurait réduit cet écart à néant. Cependant, une semaine avant de se rendre à Marseille, le FCN doit impérativement prendre des points face à une équipe de Lens actuellement dans le dur. Alors qu'il était clairement menacé en décembre dernier, Habib Beye étant proche de dire oui à Kita, Antoine Kombouaré semble désormais plus tranquille. Même si des rumeurs ont fait de Pierre Sage son possible successeur, l'entraîneur nantais ne serait pas du tout menacé, affirme ce dimanche le quotidien L'Equipe.

Aucun plan B à Nantes

Tordant le cou aux rumeurs qui laissent entendre que Waldemar Kita est déjà prêt à sacrifier Antoine Kombouaré, après la rouste prise le week-end dernier en Principauté, notre confrère précise que le propriétaire du FC Nantes n'est pas du tout dans cette logique et n'a pas travaillé sur cette hypothèse. « Le coach nantais n’a pas été sur la sellette après le carton à Monaco (7-1), mais les temps sont durs et une nouvelle contre-performance contre Lens remuerait sans doute les méninges de sa direction, même s’il n’y a pas de plan B dans les cartons pour le moment », précise Johan Rigaud. De quoi assurer un peu de calme du côté de la Beaujoire, même si on le sait, Waldemar Kita est capable de tout casser si son équipe déraille encore. Mais, lors d'une visite faite cette semaine à ses joueurs, le propriétaire du FC Nantes ne semblait pas du tout d'humeur assassine.