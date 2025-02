Le FC Nantes fait signer un attaquant international congolais

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Dans les ultimes minutes du mercato, le FC Nantes a annoncé la signature de Meschack Elia, l'attaquant congolais des Youn Boys, souis forme de prêt avec option d'achat.

« En toute fin de mercato, le FC Nantes, les Young Boys de Berne et Meschack Elia sont parvenus à un accord pour l’arrivée de l'attaquant congolais en prêt avec option d'achat pour les six prochains mois. Né le 6 août 1997 (27 ans) à Kinshasa en République démocratique du Congo, Meschack Elia est formé à l'AF Jogari puis au CS Don Bosco. En 2016, il signe dans le plus grand club du pays, Le Tout Puissant Mazembe. En 2020, il s'envole pour l' Europe et s'engage avec l'équipe suisse des Young Boys de Berne. Il participera à 200 matchs et inscrira 43 buts avec le club de la capitale suisse. Meschack Elia a porté à 46 reprises le maillot de la République démocratique du Congo, et à inscrit 9 buts », précise le FC Nantes.