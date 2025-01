Anthony Lopes sauveur de Nantes, il dit merci aux supporters de l'OL

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Anthony Lopes, gardien du FC Nantes, décisif lors du nul contre son ancien club de l’OL (1-1) : « Je suis très content de l'accueil du public lyonnais et du tifo qu’ils ont fait, je ne m'attendais pas à ça ! J’avais déjà remercié le parcage au match précédent. Je suis un petit Gone, je viens de là-bas. C’est toujours agréable.

🗣️ | Anthony Lopes : "Je suis très content de l'accueil du public lyonnais, je ne m'attendais pas à ça !" 💪🔥 #FCNOL pic.twitter.com/N7lR1ZVnhi — DAZN France (@DAZN_FR) January 26, 2025

Je suis très content de l’accueil du public, d’être ici aujourd’hui et de faire partie de ce groupe. C’est maintenant à moi de leur rendre à travers les performances pour grappiller quelques points. Je trouve qu’on n’est pas vraiment bien rentrés dans le match. On a fait une première mi-temps compliquée. On a montré une grosse force de caractère, on arrive à revenir face à des équipes comme l’OL, Lille ou Monaco. Le calendrier de 2025 n’est pas facile, mais on ne s’en est pas trop mal tirés. Même s’il manque quelques points, qu’on va aller chercher pour assurer le maintien », a lâché le gardien nantais et ancien lyonnais sur DAZN.