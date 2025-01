Nantes tente le coup pour ce défenseur à 20 ME

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

En cette fin de mercato hivernal, le FC Nantes veut absolument se renforcer en défense centrale. Si le profil de Maximiliano Caufriez (FC Valence) est apprécié, le Belge ne devrait finalement pas prendre la route du championnat français.

Le FC Nantes lutte plus que jamais pour sa survie cette saison en Ligue 1. Antoine Kombouaré veut des renforts cet hiver afin de valider au plus vite le maintien des Canaris. La direction nantaise est au travail pour dénicher la perle rare en défense centrale. Le profil de Maximiliano Caufriez a rapidement plu au FC Nantes. Mais le Belge du FC Valence ne sera pas facile à déloger, notamment au vu de ses émoluments. Les Canaris ont donc décidé de changer de fusil d'épaule et de se concentrer sur une affaire moins onéreuse. Un joueur est en plus très apprécié à Strasbourg : Abakar Sylla (22 ans).

Le FC Nantes fonce sur Abakar Sylla

Selon les informations de Ouest France, l'Ivoirien est en effet désormais vu comme une priorité par la direction nantaise. Malgré une bonne première saison à Strasbourg, Sylla est actuellement en cruel manque de temps de jeu en Alsace. Le FC Nantes veut se faire prêter le joueur, arrivé à Strasbourg pour 20 millions d'euros en 2023 en provenance de Chelsea. La récente blessure de Nathan Zézé (fracture de la malléole) a en tout cas accéléré les recherches nantaises sur le marché des transferts. L'idée est pour Antoine Kombouaré de compter sur un nouveau défenseur central dès la réception de l'OL le week-end prochain en Ligue 1. Pour rappel, le FC Nantes est 15e après 18 journées disputées et compte autant de point que le barragiste, l'AS Saint-Etienne. La situation est donc très urgente sur les rives de la Loire.