Nantes en Ligue 2, l'inquiétante prédiction

Le FC Nantes est encore loin d'avoir assuré son maintien en Ligue 1 cette saison. Les hommes d'Antoine Kombouaré devront être vigilants jusqu'au bout afin d'éviter une catastrophe.

Le FC Nantes souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines en Ligue 1 et n'a pas encore sécurisé son avenir dans l'élite du foot français. Après 24 journées disputées, les Canaris sont 14es avec 24 points. C'est 4 de plus que Le Havre, barragiste et 5 de plus que l'AS Saint-Etienne, premier relégable. Les fans et observateurs du FC Nantes sont loin d'être soulagés et espèrent que leur équipe de coeur lancera une bonne série de victoires. Pour beaucoup cependant, les chances de voir Nantes descendre en Ligue 2 sont fortes. C'est d'ailleurs ce que prédit à un célèbre outil d'intelligence artificielle, Chat GPT.

Le FC Nantes condamné à descendre en Ligue 2 prochainement ?

Ces dernières heures, Météo Foot Maps a demandé à l'intelligence artificielle de donner les 25 futurs champions de Ligue 2. Il y apparait que le FC Nantes serait champion en 2028, soit dans trois ans seulement ! Pour ne rien arranger, Chat GPT voit aussi les Canaris remporter le titre de Ligue 2 en... 2038. S'il ne s'agit que de prédictions pour le moment, les joueurs nantais devront les considérer avec sérieux. Dans le passé, l'IA avait prédit que Nantes se maintiendrait il y a deux ans avant d'annoncer la défaite du club en finale de la Coupe de France face à Toulouse. Avant d'en savoir plus sur l'avenir lointain de Nantes, il y a la réception du RC Strasbourg ce dimanche en Ligue 1. Une victoire permettrait aux pensionnaires de La Beaujoire de prendre leurs distances sur le bas du classement. Dans le cas contraire, il y aura de quoi s'inquiéter réellement.