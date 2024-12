Nantes ‍: Kombouaré perd les pédales, Kita dit stop

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Antoine Kombouaré risque de payer cher ses derniers choix et la défaite à Brest dimanche (4-1). Plus que jamais sur la sellette, l’entraîneur kanak de 61 ans ne fait plus l’unanimité au sein de la famille Kita.

Le match nul 1-1 contre le PSG et la victoire 1-0 dans le derby face au Stade Rennais étaient porteurs d’espoirs à Nantes, et les rumeurs d'un départ d’Antoine Kombouaré s’étaient logiquement calmées. Mais le coach de 61 ans est de nouveau sur la sellette après la rechute spectaculaire ce week-end sur la pelouse du Stade Brestois (4-1). Une défaite qui risque de laisser des traces pour Antoine Kombouaré, dont l’avenir était presque scellé lundi soir selon les indiscrétions de L’Equipe.

La famille Kita a entériné son choix

En effet, le quotidien national révèle que la famille Kita a avancé dans sa réflexion et que ces dernières heures, elle avait quasiment acté le départ d’Antoine Kombouaré, jugeant plus que nécessaire un changement d’entraîneur rapide. Le coach ciblé par les Canaris pour compenser un éventuel départ de Kombouaré est connu depuis longtemps et le plan n’a pas changé, faire revenir Sergio Conceiçao, ancien de la maison et qui a passé sept ans au FC Porto. Antoine Kombouaré avait pourtant encore une chance de sauver sa place, mais l’état-major nantais n’a pas apprécié ses choix à Brest et notamment la mise à l’écart de Nathan Zézé, sur le banc à la surprise générale au profit de Jean-Kevin Duverne, fautif et remplacé dès la pause.

Il faut maintenant convaincre Conceiçao

L’objectif pour la famille Kita est désormais de convaincre Sergio Conceiçao de relever le défi nantais, comme il l’avait fait en 2017. Mais le coach portugais est désormais d’un autre standing, et il sera plus difficile de l’attirer. L’espoir est tout de même présent puisque L’Equipe affirme que le contact a été renoué dimanche entre Sergio Conceiçao et le FC Nantes. Les discussions vont maintenant avancer avec l’objectif pour le club de Loire-Atlantique de vite boucler un accord. Dès que cela sera fait, Antoine Kombouaré devrait être remercié, si ce n’est pas le cas avant puisque l’avenir de l’ex-entraîneur du PSG ne fait plus aucun doute à présent.