Nantes ‍: Lafont déprime, son père se déchaîne contre Kombouaré

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Rétrogradé avant la trêve hivernale et maintenant poussé vers la sortie, Alban Lafont peine à trouver une nouvelle équipe. Le gardien du FC Nantes vit très mal sa situation. A tel point que son père s’est permis d’accuser publiquement l’entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré après son étonnante conférence de presse jeudi.

Antoine Kombouaré n’a vraiment pas apprécié les rumeurs ces dernières semaines. Longtemps annoncé proche d’un licenciement, l’entraîneur du FC Nantes a dénoncé un manque de respect des médias. Le Kanak s’est donc contenté d’un énorme coup de gueule pendant sa conférence de presse jeudi, sans répondre aux questions des journalistes présents. Une manière de sanctionner ses détracteurs, ou plutôt d’éviter des sujets gênants ? C’est du moins la théorie d’un certain Rolland Lafont.

Si c'est bien lui qui a posté en son nom sur le forum Ouest France, le papa d'Alban Lafont semble remonté contre Antoine Kombouaré. #FCNantes pic.twitter.com/tARWTg8PDl — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 3, 2025

Sur le forum du quotidien régional Ouest-France, le père d’Alban Lafont a accusé Antoine Kombouaré selon lui responsable de la situation de son fils rétrogradé au statut de numéro 2 et même poussé vers la sortie. « Ce triste monsieur a eu peur que l’on puisse lui poser certaines questions sur ses agissements malhonnêtes envers certaines personnes du FC Nantes après qu’il se soit très bien servi de ces personnes, et qu’il ait eu à s’expliquer sur ses propres agissements et erreurs dans son travail de coach du FC Nantes ayant eu des conséquences négatives sur les résultats du FC Nantes », a lâché Rolland Lafont.

Lafont vit mal sa situation

Pour comprendre la réaction de son père, il faut savoir que l’ancien Toulousain vit très mal son déclassement. Alban Lafont avait disputé les 12 premières journées de Ligue 1 avant de voir le Suédois Patrik Carlgren lui passer devant. Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà devenu indésirable après la signature d’Anthony Lopes. « Il est vraiment triste, au fond du seau. On pourrait parler de dépression », a témoigné un reporter de RMC, lequel a appris que l’agent du portier, qui a notamment proposé son client à Lens, sans succès, ne parvient pas à lui trouver une nouvelle équipe.