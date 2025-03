Nantes rêve d'avoir onze Koumbouaré sur le terrain

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Nantes se déplace à Lille ce samedi (17h sur Beinsports), et pour les Canaris, il s'agira d'essayer de ramener un ou des points de ce déplacement dans le Nord. Pour cela, l'entraîneur nantais veut des joueurs qui prennent le match en main dès le début.

Actuellement quatorzième de Ligue 1 avec seulement trois points d'avance sur Le Havre, barragiste, le FC Nantes n'aura pas les faveurs des pronostics ce samedi face au LOSC. Mais, contre une équipe qui doit digérer son élimination en Ligue des champions, la formation d'Antoine Kombouaré peut espérer faire un truc. Pour cela, l'entraîneur nantais sait que ses joueurs doivent trouver les moyens de faire mieux que ce qu'ils ont pour l'instant montré. Et c'est dans la quête d'un vrai engagement physique total que l'ancien joueur attend son équipe. Kombouaré l'a constaté, son équipe ne met pas assez d'agressivité dans ses matchs, au bon sens du terme, et cela finit par lui coûter cher.

Nantes, muscle ton jeu !

Alors, au moment d'affronter une formation lilloise toujours généreuse dans une rencontre qui peut faire la différence pour Nantes, le technicien kanak a fait passer un message très clair à ses joueurs. « C’est une lacune chez nous. J’ai été défenseur et toute ma carrière j’ai été dans le combat. Il faut faire preuve de caractère et de personnalité. Tu peux travailler autant que tu veux tactiquement, mais il faut aussi de l’agressivité. Quand le match est fermé, bloqué, il faut réussir à s’imposer, gagner les duels, peut-être mettre des petits coups (...) Pour ne pas subir la loi de l’adversaire, cela demande aussi un investissement supplémentaire de chacun », prévient Antoine Kombouaré avant le match de ce samedi contre Lille. Anthony Lopes, qui s'y connaît en matière d'engagement, n'a plus qu'à faire passer le message en plein match à ses coéquipiers.