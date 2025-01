Kombouaré exige 4 joueurs, Nantes est prévenu

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes est en danger cette saison en Ligue 1. Les Canaris souhaitent donc se renforcer autant que possible cet hiver lors du marché des transferts.

Quinzième de Ligue 1 à égalité de points (16) avec le barragiste Saint-Etienne, le FC Nantes sait que son maintien est encore très loin d'être assuré. Les Canaris ne perdent pas espoir de rendre fiers leurs supporters mais pour cela, Antoine Kombouaré est persuadé que son effectif a besoin de renforts cet hiver sur le marché des transferts. L'entraîneur du FC Nantes n'hésite pas à faire passer des messages clairs à sa direction afin qu'elle lui propose des profils intéressants. Déjà, Anthony Lopes est arrivé, ce qui a de quoi le rassurer, tout comme le secteur défensif. Mais Kombouaré veut bien plus.

Kombouaré lucide sur la situation au FC Nantes

Ces dernières heures lors de propos relayés par Ouest France, l'ancien technicien du PSG a en effet demandé du renfort à chaque ligne avant la fin du marché hivernal, sous peine de connaitre une grande désillusion en fin de saison : « Recruter un défenseur faisait déjà partie des besoins. On regarde un défenseur, un milieu et devant, trois voire quatre joueurs, un par ligne. (...) Le mercato est loin d’être terminé. J’attends et je sais que mes dirigeants savent qu’aujourd’hui on a besoin de renforts, de joueurs de qualité pour régénérer le groupe. Un besoin d’arrivées qui ne doit pas forcément se traduire par des départs, même si on sait que depuis le début de la saison, on a des joueurs qui souhaitent partir ». Kombouaré pourrait rapidement être entendu par ses dirigeants car d'après Ouest France, Nantes veut faire venir Kamaldeen Sulemana, passé par Rennes et actuel joueur de Southampton. Aussi, les Canaris souhaitent tenter le coup pour signer Jonathan Ikoné. Problème, le Français de la Fiorentina ne fait pas d'une signature à Nantes une priorité.