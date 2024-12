Nantes ‍: Beye et trois coachs français ciblés, les noms sortent

Dans : FC Nantes.

Toujours dans l’optique de changer d’entraîneur rapidement, le FC Nantes a abandonné l’idée de faire revenir Sergio Conceiçao. Le grand favori se nomme désormais Habib Beye, mais trois coachs français sont également ciblés pour succéder à Antoine Kombouaré après les fêtes.

Le poste d’entraîneur du FC Nantes est courtisé. Il faut dire que l’avenir d’Antoine Kombouaré semble très compromis après la gifle reçue à Brest le week-end dernier (4-1). Avec une seule victoire en trois mois, les Canaris sont 14es de Ligue 1 et la famille Kita souhaite changer d’entraîneur afin d’inverser la dynamique avant qu’il ne soit trop tard. La priorité des dirigeants nantais était de faire revenir Sergio Conceiçao mais comme indiqué mercredi soir, l’ex-coach du FC Porto, après une longue réflexion, a décidé de décliner la proposition du club de Loire-Atlantique.

Ce refus n’a pas entaché la motivation de Waldemar et de Franck Kita à l’idée de changer d’entraîneur et selon les informations de L’Equipe, ils sont désormais quatre en lice pour obtenir le poste. Le favori se nomme Habib Beye, sans club depuis son départ du Red Star, où il a été élu meilleur entraîneur de National en 2023-2024. Le consultant de Canal+ avait quitté le club francilien dans l’espoir de découvrir la Ligue 1, mais aucun club n’avait finalement fait appel à lui.

Beye, Puel, Moulin et Montanier ciblés par Nantes

Six mois plus tard, l’offre tant attendue pourrait arriver sur le bureau de l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille, favori donc, mais pas seul en lice pour obtenir grâce aux yeux de la famille Kita. Le quotidien national nous informe que trois entraîneurs français sont également dans la short-list du FC Nantes : Claude Puel, Stéphane Moulin et Philippe Montanier, tous les trois libres. Un jeune coach inexpérimenté aux idées novatrices ou un entraîneur expérimenté en Ligue 1, Waldemar et Franck Kita vont désormais devoir trancher. En attendant, Antoine Kombouaré, sous contrat jusqu’en 2026, sera sur le banc du FC Nantes pour le déplacement à Drancy en 32es de finale de la Coupe de France samedi. Pour, sans doute, son dernier match à la tête des Canaris.