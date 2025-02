Lopes plombe Nantes contre Monaco, la toile sans pitié

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Menée 0-1, l'AS Monaco a renversé Nantes juste avant le repos en marquant deux fois en une minute. Anthony Lopes a été pointé du doigt par les supporters nantais. Très friable dans sa sortie sur le premier but, il n'a pas été meilleur sur le second but monégasque. La volée axiale de Minamino arrivait droit sur lui mais le gardien portugais a détourné le ballon dans ses cages sur son envolée. Un plongeon inutile qui a fait enrager les internautes sur X. « Bien aidé par Anthony Lopes qui a cherché à faire des arrêts photos tout le long du match et qui a vu le dernier se retourner contre lui alors qu'il peut mettre les deux mains et la bloquer », « Lopes sur les deux buts... On sent l'homme toujours touché par la façon dont l'OL ne lui a pas dit les choses en face... », pouvait-on notamment lire sur le réseau social.