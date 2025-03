Nantes ‍: Moses Simon à l'OM ‍? Il doit viser mieux

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Annoncé sur le départ du FC Nantes depuis quelques jours, Moses Simon a plusieurs clubs qui lui ouvrent ses portes. Parmi eux, l’Olympique de Marseille. Pour Pascal Karibe Ojigwe, ancien international nigérian, le dynamique ailier doit plus haut.

L’excellente saison de Moses Simon lui permet d’entrevoir de nouveaux horizons. Au FC Nantes depuis 2019, le natif de Jos a connu de nombreuses péripéties avec les Canaris, aussi positives qu’angoissantes. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en championnat cette saison, Simon voit logiquement de nouvelles portes s’ouvrir à lui. Tandis que son contrat prendra fin en juin 2026, la direction nantaise pourrait ne pas avoir d’autres choix que de le vendre au prix fort à l’issue de la saison si aucun accord de prolongation n’est trouvé. Plusieurs écuries européennes majeures ont déjà fait part de leur intérêt, parmi lesquelles l’Olympique de Marseille. Mais pour cet ancien international nigérian, Moses Simon doit aller voir ailleurs.

L’OM, pourquoi pas, mais Simon doit quitter la France

A l’instar d’un certain Valentin Rongier, Moses Simon pourrait lui aussi quitter le FC Nantes pour s’engager avec l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce qu’affirme, en substance, Africa Foot. Le média spécialisé a d’ailleurs profité de l’engouement autour de Moses Simon pour interroger Pascal Karibe Ojigwe à ce sujet. « Moses Simon a réalisé de belles performances à Nantes depuis son arrivée il y a plusieurs années, et il continue de le faire. S’il reçoit une offre d’un club italien, je lui conseillerais vivement de l’accepter. (...) L’OM et Nice sont aussi d’excellentes options, mais selon moi, il devrait privilégier une expérience à l’étranger, notamment en Italie, en Espagne ou en Angleterre », a déclaré l’ancien international nigérian.

Pour rappel, hormis l’OM et Nice, Moses Simon intéresse fortement l’AS Roma et l’AC Milan. Reste à savoir quelle sera la décision de celui qui expliquait dans une récente interview qu’il était heureux d’évoluer au FC Nantes.