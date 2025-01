Un attaquant au CV étoffé en route pour Nantes ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Le FC Nantes cherche à recruter de nouveaux joueurs cet hiver pour relancer une machine qui a du mal à s’éloigner de la zone rouge. L’entourage de Meschack Elia a proposé ses services aux Canaris.

Cette saison encore, le FC Nantes ne parvient pas à faire mieux que jouer le maintien. Comme lors des deux saisons précédentes, le club de Waldemar Kita flirte continuellement avec les trois dernières places du championnat de France. Si les prestations de Montpellier et du Havre, coincés tout en bas du classement, laissent croire que les concurrents des Jaune et Vert sont plutôt Saint-Etienne, Angers et Rennes, il faut tout de même qu’Antoine Kombouaré et ses hommes parviennent à faire mieux pour éviter une déconvenue majeure. Dans l’optique de se renforcer, la direction nantaise tente de recruter un nouvel attaquant. Et ça tombe bien, puisqu'un attaquant international a de lui-même proposé ses services. Mieux, son profil intéresse Kita.

Nantes, un transfert idéal ?

Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’entourage de l’attaquant Meschack Elia a proposé les services du joueur des Young Boys au FC Nantes. Le journaliste indique que la direction des Canaris n’est pas du tout insensible à cette proposition. L’international congolais évolue en Suisse depuis 2020. Il compte un total de 197 rencontres disputées sous les couleurs des Young Boys, pour 43 buts inscrits. Dans ce dossier, Montpellier s'est également manifesté. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que le MHSC prend des renseignements auprès de l’entourage du joueur. L’été dernier, la direction montpelliéraine s’était déjà montrée intéressée. Mais à en croire la dernière publication de Sacha Tavolieri, il y a désormais de fortes probabilités que Meschack Elia pose ses valises à Nantes.