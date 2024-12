Nantes ‍: Kita met Kombouaré dans une position intenable

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Alors que le FC Nantes avait prévu de le licencier, Antoine Kombouaré va finalement poursuivre l’aventure. La direction nantaise n’est pas parvenue à conclure les pistes étudiées pour remplacer son entraîneur. Une gestion étrange de la part des dirigeants.

Petit miracle pour Antoine Kombouaré. Après la lourde défaite à Brest (4-1) dimanche dernier, l’entraîneur du FC Nantes semblait condamné à prendre la porte. C’était effectivement le plan lancé par ses supérieurs qui l’avaient convoqué vendredi matin pour un entretien préalable à un licenciement. La directrice des ressources humaines devait même assister à cette réunion. Le problème pour la direction, c’est qu’elle n’a pas réussi à trouver un successeur pour Antoine Kombouaré.

Kombouaré, la roue de secours

L’ancien coach des Canaris Sergio Conceição a d’abord été contacté mais n’a jamais donné de réponse positive. Puis le FC Nantes pensait s’entendre avec Habib Beye dont la présentation à la presse était même programmée vendredi après-midi. Sauf que le consultant de Canal+ n’a pas réussi à réunir un staff technique complet. Le président Waldemar Kita, qui n’avait pas prévu d’autre alternative, a donc finalement décidé de garder le Kanak. Un scénario ahurissant pour Pierre Ménès, choqué par la gestion du club nantais ces derniers jours.

Kita fragilise donc son coach . Conceicao non. Beye non. Ben du coup Kombouaré reste. Gestion humaine désastreuse pour changer. En même temps il y a bien longtemps que AK est sans illusion sur ce qui lui fait office de président — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 21, 2024

« Kita fragilise donc son coach, a critiqué le journaliste sur le réseau social X. Conceição non. Beye non. Ben du coup Kombouaré reste. Gestion humaine désastreuse pour changer. En même temps il y a bien longtemps que Kombouaré est sans illusion sur ce qui lui fait office de président. » Ce n’est un secret pour personne, les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Malgré la décision prise, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a plutôt intérêt à se méfier à la reprise. D’autant que les Canaris débuteront la nouvelle année en affrontant Lille et Monaco en Ligue 1.