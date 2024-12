Nantes et Habib Beye, un divorce brutal avant même le mariage

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Habib Beye a été très proche de signer au FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré. Mais un dernier détail a tout fait basculer.

Alors que Waldemar Kita souhaitait faire revenir Sergio Conceiçao à la Beaujoire, on a appris la semaine passée que l'entraîneur portugais ne voulait pas remplacer Antoine Kombouaré. Et si ce dernier a été conforté dans ses fonctions en début de semaine, c'est par dépit puisque Footmercato confirme en ce jour de Noël que les dirigeants nantais avaient ensuite été convaincus de faire signer Habib Beye. Mais au dernier moment, cela a capoté avec l'ancien entraîneur du Red Star et actuel consultant de Canal+. Raison de ce revirement de dernière minute, le staff mis à la disposition d'Habib Beye. Après avoir donné son feu vert, Grégory Dupont a finalement dit non aux Canaris, et face à la difficulté de trouver un remplaçant, les Kita ont repoussé la signature de Beye.

Nantes et Habib Beye, mariage impossible

Un choix qui a provoqué un déclic chez l'ancien joueur. Ce dernier aurait rapidement compris que ses futurs employeurs ne lui faisaient qu'une confiance relative et surtout ne semblaient pas totalement vouloir lui donner des moyens nécessaires pour réussir sa mission, à savoir permettre au FC Nantes de se maintenir en Ligue 1 sans trop trembler. Résultat, l'opération en est restée là et Antoine Kombouaré a finalement conservé son poste. Espérons pour Nantes que ce comportement assez surréaliste ne se paie pas sportivement au prix fort, le technicien ayant forcément eu vent de tout cela.