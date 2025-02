Nantes ‍: Sage, Puel, Montanier… Qui pour remplacer Kombouaré ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Humilié sur la pelouse de l’AS Monaco samedi soir (1-7), le FC Nantes se retrouve dans une situation tendue. Trop pour Antoine Kombouaré ? Le Kanak est en tout cas sur la sellette, alors que plusieurs entraîneurs sont évoqués pour le remplacer.

Le FCN pensait être soigné grâce à de bons résultats depuis le début de l’année 2025, avec des nuls contre Lille (1-1), Monaco (2-2) ou l’OL (1-1) et surtout une victoire importante sur la pelouse de Reims début février (2-1). Sauf que depuis deux semaines, le club jaune et vert est retombé dans ses travers… Défait à La Beaujoire contre un Stade Brestois ultra-efficace la semaine passée (0-2), Nantes a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse de Monaco (1-7). Après avoir ouvert le score par Abline en tout début de match, le FCN a vité été réduit à 10 avec l’expulsion de Cozza… avant de sombrer à sept reprises de la 44e à la 95e minute. Une humiliation, la pire subie par le FCN en L1 dans son histoire, qui pourrait coûter cher à Antoine Kombouaré.

Si Waldemar Kita n’a pas encore appuyé sur le bouton pour faire sauter le Kanak pour la deuxième fois après 2023, tous les signaux sont au rouge pour l’entraîneur de 61 ans. Incapable de donner un vrai style de jeu collectif à son équipe, et face aux mauvais résultats actuels, avec deux victoires lors des 19 derniers matchs de championnat, Kombouaré ne semble plus être l’homme de la situation à Nantes. Mais alors qui pour le remplacer ? Le site Top Mercato annonce plusieurs cibles potentielles, après que Sergio Conceição (Milan AC) et Habib Beye (Stade Rennais) ont été tout proches du banc de touche du FCN en décembre dernier.

Pierre Sage, un rêve pour Nantes ?

Le principal nom cité est celui de Pierre Sage. Limogé par l’Olympique Lyonnais fin janvier… après un match nul du côté de Nantes, celui qui a été remplacé par Paulo Fonseca chez les Gones a besoin de temps pour digérer son départ de Lyon. Et le voir sur le banc de Nantes dans l'immédiat semble « irréaliste » d’après le média : « Le challenge nantais a probablement plus de chances d'écorner son image en cas d'échec que de lui apporter de la visibilité. Difficile de l'imaginer mettre le pied dans un tel bourbier, mais comme cela ne coûte rien de rêver un peu… ». En tout cas, Sage n’a jamais caché son attirance pour le FCN de l’époque et son fameux jeu à la nantaise. Et dans une situation plus favorable, le voir sur le banc de Nantes avec son profil de formateur aux côtés de jeunes joueurs n’aurait rien eu de farfelu.

Puel, Moulin, Montanier… Les entraîneurs libres espèrent

Concernant les autres entraîneurs libres évoqués, il y a aussi Claude Puel, Stéphane Moulin ou Philippe Montanier. Libre depuis son départ de l’ASSE en 2021, le premier avait déjà été cité à Nantes en décembre pour remplacer Kombouaré. Son nom et son expérience de la L1 pourraient plaire à Kita. Pareil pour Montanier, qui avait remporté la Coupe de France 2023 avec Toulouse en écrasant… le FCN de Kombouaré en finale au Stade de France (5-1). Pour Moulin, l'expérience de la lutte pour le maintien qu’il a mené à bien durant plusieurs saisons à Angers pourrait faire craquer le président nantais, qui sait que son club est en danger avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge…