Nantes va le virer, l’étonnante réaction de Kombouaré

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Face à Drancy samedi en Coupe de France, Antoine Kombouaré dirigera probablement son dernier match sur le banc du FC Nantes. L’entraîneur des Canaris devrait être licencié dans les prochains jours. Mais en attendant la mauvaise nouvelle, le Kanak fait comme si de rien n’était.

C’est sans doute terminé pour Antoine Kombouaré. Malgré le nul obtenu contre le Paris Saint-Germain (1-1) et la victoire arrachée dans le derby face à Rennes (1-0), l’entraîneur du FC Nantes ne devrait pas passer la trêve hivernale. La nouvelle contre-performance à Brest (4-1) dimanche dernier a définitivement convaincu la direction de s’en séparer. D’après les informations confirmées par Ouest-France, le club dirigé par Waldemar Kita cherche bien son successeur. Les décideurs tentent de parvenir à un accord avec Habib Beye.

Jeudi fou à Nantes, les adjoints de Beye font exploser le deal https://t.co/pwLTZz5rWM — Foot01.com (@Foot01_com) December 20, 2024

Il est difficile d’imaginer qu’Antoine Kombouaré puisse ignorer ce contexte. Mais le coach des Canaris préfère se concentrer sur son travail. « Cela fait longtemps que je ne me pose plus ce genre de question, a-t-il réagi jeudi devant les médias. Si je fais comme vous, je ne pense qu’à ça et je n’arrive pas à bosser. J’ai autre chose à foutre que de savoir ce que je vais devenir. » L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain s’est donc lancé dans la préparation du 32e de finale de Coupe de France avec le plus grand sérieux.

Kombouaré professionnel jusqu'au bout

Drancy, pensionnaire de National 3, a bien été étudié à la vidéo. Antoine Kombouaré a insisté auprès de son groupe afin d’éviter tout risque de relâchement. Dans sa situation, l’actuel 14e de Ligue 1 n’a pas le droit à l’erreur, surtout face à un club amateur. Le Kanak n’a pas le temps de penser à son avenir, lui qui s’est également projeté sur le recrutement. « Il faut du renfort, c’est indéniable. La direction le sait. Ce groupe a besoin de sang neuf », a réclamé le technicien alors que les décisions liées au mercato seront prises avec son successeur.