Kita voulait virer Kombouaré, les joueurs refusent

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Fragilisé par une série de mauvais résultats, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré semblait se diriger tout droit vers un licenciement. C’était effectivement l’intention du président Waldemar Kita. Mais les Canaris ont décidé de soutenir leur coach.

Petit miracle au FC Nantes. Il y a encore quelques jours, peu sont ceux qui croyaient encore à l’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris. Après une série de neuf matchs sans victoire, le Kanak était logiquement annoncé sur la sellette. Des rumeurs inquiétantes avant un déplacement plus que périlleux au Parc des Princes. Autant dire que son sort semblait scellé lorsque le Parisien Achraf Hakimi ouvrait le score dès la 2e minute. Mais deux semaines plus tard, Antoine Kombouaré continue de s’accrocher.

🔥 | Moses Simon offre le derby au FC Nantes ! 🎁🇳🇬 #FCNSRFC pic.twitter.com/dlhy9QjAqR — DAZN France (@DAZN_FR) December 9, 2024

Son équipe s’était arrachée pour obtenir le nul face au Paris Saint-Germain (1-1), avant de remporter le derby face à Rennes (1-0) sur le fil. Preuve que le vestiaire nantais n’a pas lâché son entraîneur. Et ce même si l’ancien Canari Sébastien Piocelle se doute que certains mécontents auraient préféré un changement de coach. « Il y a deux profils de joueurs dans un vestiaire, a décrit l’ex-milieu de terrain contacté par Ouest-France. D’abord, ceux qui jouent moins, qui en ont marre de la méthode Kombouaré et surtout qui espèrent que ça va perdre pour que ça change d’entraîneur pour que tout soit remis à plat. »

Kombouaré peut les remercier

« Puis, d’autres joueurs avec qui le coach s’entend bien et à qui il donne sa confiance. Ils jouent pour le coach et pour le club, a poursuivi le consultant. Antoine (Kombouaré), c’est quelqu’un qui est apprécié dans le vestiaire. Il est humain et proche de ses joueurs. C’est quelqu’un qui ne te fait pas les choses à l’envers. Depuis deux matchs, les joueurs lui ont filé un bon coup de main. » Un effort à reproduire lors du prochain derby, ce sera cette fois à Brest dimanche.