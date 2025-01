30 millions à 19 ans, ce joueur promet le jackpot à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Comme de nombreux clubs de Ligue 1, Nantes est contraint de vendre pour équilibrer ses comptes en fin de saison. Aucun souci pour les Canaris avec Nathan Zézé. Le jeune défenseur nantais fait déjà grimper les prix.

Avec 10 matchs sans victoire entre septembre et novembre, Nantes a inquiété ses supporters et fait oublier un temps que son équipe avait du potentiel à revendre. Les derniers matchs plus convaincants ( matchs nuls contre le PSG, Lille et Monaco) le montrent, les Canaris ne sont pas destinés à descendre en fin de saison. Nathan Zézé incarne parfaitement les promesses nantaises. Le jeune défenseur central de 19 ans s'est installé naturellement dans le onze d'Antoine Kombouaré. Ses prestations n'ont pas échappé aux plus grands clubs européens, déjà très nombreux à vouloir le recruter.

Zézé c'est plus de 30 ME, Kita prévient

Une aubaine pour Waldemar Kita, le président du FC Nantes. Le Franco-polonais est bien décidé à récupérer le maximum d'argent pour Nathan Zézé au mercato. Selon les informations de Daily Mercato, la direction nantaise attend plus de 30 millions d'euros pour céder son défenseur de 19 ans. Un prix élevé qui permettrait de compenser la baisse des droits TV dans le budget des Canaris.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita demande 30M€ pour sa pépite ! https://t.co/jSbXmWjboA — Daily Mercato (@DailyMercato) January 11, 2025

Surtout, Kita sait qu'il peut compter sur les clubs intéressés pour atteindre ce montant. Le Bayer Leverkusen, West Ham, l'Inter Milan et Fenerbahçe sont les prétendants déjà connus de Zézé. Allemands comme Anglais sont déjà prêts à donner 30 millions d'euros pour acquérir l'international espoirs français. Nantes espère désormais que la concurrence va faire exploser le prix. Alors que le Lensois Khusanov va rejoindre Manchester City pour 50 millions d'euros, gratter un peu d'argent supplémentaire n'est pas exclu pour les Nantais.