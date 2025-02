Nantes ‍: Kita et Kombouaré se clashent sur les congés

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Humilié par Monaco (7-1) le week-end dernier, Nantes tente de retrouver ses esprits avant la réception de Lens. Mais Waldemar Kita a tenu à remettre les pendules à l'heure en venant parler à son entraîneur et ses joueurs.

Les Canaris n'ont que trois points d'avance sur l'AS Saint-Etienne, barragiste de Ligue 1. Et cet écart pourrait disparaître si les Vert battent Angers ce samedi, alors que Nantes attendra dimanche pour recevoir Lens. Tandis que le club de Waldemar Kita se bat pour le maintien, le gifle prise à Louis II a marqué les esprits, et c'est pour cela que comme le révèle Ouest-France, le propriétaire du FC Nantes a débarqué mercredi à la Jonelière afin de remobiliser toute son équipe. Pour Kita, il ne s'agissait pas de pousser un énorme coup de gueule, mais de rappeler tout le monde à la réalité du classement, et la nécessité de vite corriger le tir, dès dimanche contre Lens à la Beaujoire. Cependant, et même s'il a déjeuné avec ses joueurs, Waldemar Kita n'a pas digéré une décision d'Antoine Kombouaré.

Deux jours de repos qui choquent le patron de Nantes

Antoine Kombouaré avant la réception de Lens 💬🏡 — FC Nantes (@FCNantes) February 21, 2025

Journaliste pour le quotidien régional, Jean-Marcel Boudard explique que le propriétaire du FC Nantes a été choqué par la décision de son entraîneur d'accorder 48 heures de repos à ses joueurs après la monstrueuse défaite à Monaco. Waldemar Kita se demande pourquoi ce choix a été fait au moment où la mobilisation doit être totale, surtout après un tel revers. Fidèle à ses habitudes, Antoine Kombouaré ne s'est pas démonté, justifiant sa décision en conférence de presse. « Je voulais qu’ils passent du temps avec leur famille, leurs proches. Il fallait couper. Je n’ai pas grand-chose à penser de sa venue. C’est le président, c’est lui qui décide. Il a été humilié comme nous. Il a montré son mécontentement, on a juste à l’écouter », a répondu l'entraîneur nantais, qui connaît parfaitement bien la manière dont son patron se comporte. A lui de gagner dimanche contre Lens, et Waldemar Kita sera un peu plus calme.