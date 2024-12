Kita prie deux joueurs de quitter Nantes et vite

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Faute d'avoir changé d'entraîneur, le FC Nantes veut profiter du mercato d'hiver pour procéder à un turn-over dans son vestiaire. Deux joueurs ont été prévenus que le club ne comptait plus sur eux.

Tandis qu'Anthony Lopes est attendu dans les prochaines heures à Nantes, le gardien de but attendant que l'Olympique Lyonnais s'entende avec les Canaris, même si à priori Lopes sera libéré avec une petite prise en charge salariale de l'OL, les dirigeants nantais ont déjà entamé le mercato dans le sens des départs. A deux jours de l'ouverture de la période des transferts, L'Equipe annonce que deux joueurs ont été prévenus qu'Antoine Kombouaré ne comptait plus sur eux lors de la deuxième moitié de saison et qu'ils pouvaient se trouver un club durant ce mois de janvier 2025. Sans surprise, Alban Lafont, poussé sur la touche lors derniers matchs, et Fabien Centonze ont été informés qu'ils n'avaient plus d'avenir au FC Nantes.

Alban Lafont vers Lens ??



Même agent que Samba… on est dans un circuit extraordinaire de ce qu’est ce monde du football.



Ça avance les pions. #FCNantes #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 28, 2024

Pour le gardien de but, dont le nom est chuchoté à Lens, et son coéquipier, ce n'est évidemment pas une grosse surprise, mais les choses ont au moins le mérite d'être claires. Et ce n'est qu'un début, puisque le quotidien sportif précise que chaque renfort qui arrivera pourrait aboutir au départ d'un autre joueur. Il est vrai que le club de Waldemar Kita ne fera pas des folies au mercato d'hiver au moment où le FC Nantes pointe à une triste quatorzième place de Ligue 1, avec seulement un point d'avance sur l'AS Saint-Etienne, 16e et barragiste, et deux sur Le Havre, premier relégable direct. Outre son équipe, Antoine Kombouaré va également muscler son staff avec la venue d'Ahmed Kantari, qui a récemment quitté Valenciennes et qui connait le coach kanak, puisqu'il a joué ses ordres lorsqu'il était au PSG et à Lens.