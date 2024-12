Nantes est à Monaco pour recruter un milieu de terrain

Dans : FC Nantes.

Waldermar Kita ne mettra pas des moyens colossaux pour renforcer le FC Nantes lors du mercato d'hiver. Mais les Canaris ont déjà une piste très avancée à l'AS Monaco.

Antoine Kombouaré ayant finalement été conforté dans ses fonctions, les dirigeants nantais auront fait l'économie financière d'un licenciement et du recrutement d'un nouvel entraîneur et de son staff. Mais c'est une évidence, le club dirigé par les Kita ne fera pas des folies durant le mercato d'hiver, qui ouvrira ses portes la semaine prochaine et se refermera le 3 février. Cependant, Nantes va tout de même tenter quelques coups afin de se renforcer pour éviter de flirter avec la zone de relégation. C'est pour cela que Loïc Tanzi, le spécialiste mercato de L'Equipe, annonce que Waldemar Kita s'est mis à la manoeuvre dans le but de trouver un accord avec l'AS Monaco pour faire venir Eliot Matazo à Nantes.

Nantes se penche sur un milieu de terrain belge

Sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2026, le milieu de terrain belge, dont la valeur est estimée à 3 millions d'euros, n'est pas contre un départ de Monaco durant ce mois de janvier 2, son temps de jeu étant plutôt réduit du côté du Stade Louis II. Pour le FC Nantes, le principal problème est d'ordre financier, car l'ASM ne fera pas cadeau d'Eliot Matazo, mais les deux parties seraient déjà lancées dans des négociations à ce sujet, précise le journaliste. A voir si cela aboutira à un accord rapide, les Nantais voulant aller très vite lors de ce mercato d'hiver afin que le joueur soit rapidement intégré au groupe de Kombouaré.