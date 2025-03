Nantes ‍: Moses Simon déclare son amour

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Joueur du FC Nantes depuis 2019, Moses Simon a largement démontré qu’il avait les capacités pour évoluer dans un club qui joue l’Europe. L’intéressé juge toutefois qu’il n’a pas de raison de partir.

Moses Simon est depuis longtemps un joueur important pour le FC Nantes. Malgré les tempêtes que doit traverser le club de l’ouest depuis plusieurs années, l’international nigérian a toujours été un élément indispensable des différents entraineurs qui se sont succédé depuis son arrivée dans la Cité des Ducs. Cette saison encore, il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1 disputés. Un total qui le place parmi les joueurs les plus décisifs du championnat français depuis le début de l’exercice. Largement capable de prétendre à mieux qu’une équipe qui joue le maintien quasi systématiquement, Moses Simon se plait toutefois particulièrement à Nantes.

« Dans ma tête, je suis bien là »

« Pourquoi je n’évolue pas dans un plus gros club ? Mais quand tu aimes ton club, que tu t'entends bien avec tout le monde, tu peux rester, donc ce n'est pas un souci. Pour l'instant, dans ma tête, je suis bien là. Tu peux être dans un plus grand club, ne pas jouer et ne pas être content. Jouer la Coupe d'Europe, bien sûr, c'est quelque chose, j'ai déjà connu, mais si ça ne vient pas... Mon boulot, c'est Nantes, après je ne sais pas (rires). J'espère aussi jouer une première Coupe du monde en 2026. En 2018, j'étais blessé, et en 2022, on ne s'était pas qualifiés », a lancé Moses Simon, dans un entretien à L’Equipe, lui qui se sent très bien à Nantes malgré les remous rencontrés par son club.

Le quotidien sportif français explique toutefois que les supporters du FC Nantes vont certainement perdre l’occasion de voir Moses Simon porter le maillot de leur club de cœur. En effet, après avoir passé un mercato hivernal à être attaqué de toutes parts, notamment par des offres de Premier League, l’international nigérian pourrait prendre le chemin d’un départ l’été prochain. A lui de profiter de sa meilleure saison chez les Canaris.