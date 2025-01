Ikoné et Coquelin, mercato royal à Nantes ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Retour de la rumeur Jonathan Ikoné à Nantes, qui est toujours intéressé par la signature de l’international français au mercato hivernal.

Comme c’est souvent le cas, la fin du mercato promet d’être haletante au FC Nantes. Et pour cause, plusieurs dossiers sont à suivre dans cette dernière ligne droite qui s’annonce excitante pour Antoine Kombouaré, lequel pourrait voir débarquer plusieurs renforts d’expérience au sein de son effectif. Comme indiqué par ailleurs, Francis Coquelin va s’entraîner ce mardi avec le groupe nantais avant une possible signature en tant que joueur libre. Un potentiel renfort de poids qui ne sera peut-être pas le seul puisque la presse italienne évoque de nouveau dans ses colonnes l’intérêt du FC Nantes pour Jonathan Ikoné, en manque de temps de jeu et sur le départ à la Fiorentina.

Gazzetta : Bataille entre Côme et Nantes pour Jonathan #Ikoné. Le club entraîné par Cesc Fabregas est prêt à proposer 8M à la Fiorentina 🗞️ pic.twitter.com/eF0kgAqOKo — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 28, 2025

L’international français veut partir et Nantes, associé à Jonathan Ikoné il y a quelques semaines, est toujours sur le coup selon la Gazzetta dello Sport. Le journal aux pages roses explique que tout va se jouer dans les derniers jours du mercato entre le Como 1907 de Cesc Fabregas et les Canaris pour l’ancien joueur du PSG ou encore de Lille. Un prêt n’est à priori plus à l’ordre du jour car la Viola aimerait un transfert sec.

Nantes toujours dans la course pour Ikoné

Cela tombe bien, Côme veut acheter Jonathan Ikoné et propose 8 millions d’euros pour la venue du talentueux gaucher de 26 ans. La question est maintenant de savoir si Nantes s’alignera sur cette belle proposition venue d’Italie ou pas. Tout pourrait dépendre d’un potentiel départ de Mostafa Mohamed, courtisé par le Stade Rennais et pour qui Nantes réclame près de 15 millions d’euros. En cas de transfert de l’Egyptien, Waldemar Kita pourrait accepter de réinvestir une partie de la somme récupérée sur Jonathan Ikoné. Le profil du joueur a en tout cas été validé par le staff nantais, qui va guetter avec attention et gourmandise les derniers jours de ce mercato d’hiver.