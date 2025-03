Surprise à Nantes, le futur entraîneur déjà choisi

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

13e de Ligue 1, le FC Nantes est en position favorable pour se maintenir à la fin de la saison et Antoine Kombouaré pourrait être récompensé pour cela.

La victoire contre Lille juste avant la trêve internationale a donné un grand bol d’air frais aux supporters et aux dirigeants du FC Nantes. Les Canaris sont à présent 13es de Ligue 1 et se sont éloignés de la zone rouge pour le plus grand bonheur de Waldemar Kita. Les prochaines semaines devront confirmer ce regain de forme avec des matchs contre Le Havre, Nice et Rennes. Mais l’optimisme est de mise à Nantes, où il semblerait que la stabilité soit le nouveau maître-mot de la direction.

La volonté semble en tout cas de poursuivre avec Antoine Kombouaré, si l’on se fie aux informations du site LiveFoot. Effectivement, le média explique que selon plusieurs sources nantaises, Franck et Waldemar Kita envisagent sérieusement de conserver l’ex-entraîneur du PSG à son poste d’entraîneur à l’issue de la saison en cas de maintien. Un choix appuyé en interne par le directeur général Franck Kita, lequel apprécie tout particulièrement Antoine Kombouaré pour ses qualités de meneur d’hommes.

Kombouaré toujours aux manettes la saison prochaine ?

Sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2026, le coach kanak pourrait donc aller au bout de son contrat. Ce n’était pas gagné pour celui qui a frôlé la sortie l’hiver dernier, lorsque les dirigeants nantais se sont renseignés sur Habib Beye ou encore Sergio Conceiçao, sans parvenir toutefois à concrétiser l’une de ces deux pistes. Reste maintenant à voir si la fin de saison sera au niveau des espoirs de la direction nantaise, auquel cas il y a désormais fort à parier sur le fait qu’Antoine Kombouaré sera toujours aux manettes de l’effectif des Canaris la saison prochaine.