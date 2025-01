L'OL arrive, Nantes tire déjà la langue

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Nantes reçoit l’OL dimanche après-midi dans un match à fort enjeu, en haut et en bas du classement. Mais pour cette rencontre très attendue, Antoine Kombouaré sera privé de plusieurs titulaires au milieu de terrain.

Sans victoire depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais prépare son déplacement à Nantes ce dimanche avec la ferme intention de prendre les trois points. Malgré une position délicate au classement, Nantes n’est pas forcément l’endroit le plus facile pour se relancer. Antoine Kombouaré va cependant devoir composer avec un effectif amoindri pour cette rencontre comme le révèle le journal Ouest-France, qui a notamment acté le forfait de Douglas Augusto.

Nantes privé de deux titulaires contre l'OL

Taulier du milieu de terrain nantais, le Brésilien est out. « Il ne s’est pas entraîné de la semaine. On a eu un petit espoir mardi et mercredi mais il a passé un examen jeudi qui a révélé une petite lésion » a d’ailleurs confirmé Antoine Kombouaré, regrettant la blessure à l’ischio de son joueur. Au milieu de terrain, un autre titulaire va manquer à l’appel contre l’OL : Johann Lepenant. L’international espoirs français n’est pas blessé mais son absence s’explique pour des raisons contractuelles. Prêté par Lyon, il n’est pas autorisé à jouer contre le club rhodanien. Antoine Kombouaré va donc devoir se creuser les méninges pour aligner une équipe cohérente dimanche avec deux titulaires habituels absents au milieu de terrain. Un handicap dont espèrent profiter Pierre Sage et ses joueurs.