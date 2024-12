Nantes et son rythme de relégable, les chiffres font mal

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes ne rassure pas franchement ses fans et observateurs depuis le début de la saison. Les Canaris devraient encore une fois lutter jusqu'au bout pour leur maintien en Ligue 1.

A Nantes, l'avenir reste incertain après une première moitié de saison moribonde. Antoine Kombouaré est passé proche de la correctionnelle mais va finalement continuer l'aventure avec le FCNA. Alors que le club nantais vient de finir son année 2024, c'est l'heure des bilans de la part des observateurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année écoulée aura été riche en émotions. Et pas forcément dans le bon sens. En effet, le FC Nantes a encore montré des difficultés gênantes, surtout à domicile sur sa pelouse de La Beaujoire.

Nantes, un bilan et une année à vite oublier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Nantes (@fcnantes)

Ces dernières heures, le média Presse Océans est en effet revenu sur l'année 2024 vécue par les Canaris. Il est notamment rappelé que Nantes n'aura gagné que 7 matchs sur 32 en Ligue 1, avec 8 matchs nuls et 17 revers. C'est dans les chiffres 29 points pris sur 96. A domicile, les fans de La Beaujoire n'auront pas vécu de grands moments, avec seulement 2 petits succès contre Auxerre (2-0) et Rennes (1-0). Et ces 2 rencontres ont vu Nantes évoluer en supériorité numérique. Concernant les buts, les attaquants nantais auront fait preuve d'une maladresse XXL, avec seulement 28 buts en 32 rencontres. C'est une moyenne de 0,87 but par match. Enfin, du côté de la défense, la moyenne est curieusement haute, avec 1,59 but encaissé par match. Si un mercato hivernal aura prochainement lieu pour les Canaris, il devra être particulièrement bien senti pour permettre aux pensionnaires de La Beaujoire de remonter durablement au classement et pouvoir prétendre à d'autres ambitions que le bas de tableau.