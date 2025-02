Nantes envoie le CV de cet attaquant à Deschamps

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Nantes s'est éloigné de la zone rouge après son succès à Reims 2-1. Les Canaris peuvent remercier Matthis Abline, décisif sur les deux buts nantais. Une prestation dans la lignée de son excellente saison, laquelle a totalement charmé Walid Acherchour.

Menacé fin novembre, Antoine Kombouaré est sans doute resté en poste grâce à Matthis Abline. Le jeune attaquant de 21 ans a marqué 4 fois sur les 8 derniers matchs et Nantes n'a perdu qu'un seul match sur cette période en Ligue 1. Les réalisations d'Abline ont permis aux Canaris d'accrocher le PSG, Monaco, Lille et d'aller battre Reims dimanche dernier. L'ancien rennais a ouvert le score en Champagne avant d'offrir le but de la victoire à Mostafa Mohamed ensuite. Au-delà de son réalisme devant les buts adverses, Abline montre de vraies qualités techniques au fil des matchs.

Abline déjà dans les meilleurs attaquants français ?

La marge de progression du jeune français est énorme et fait saliver Walid Acherchour. Le consultant de DAZN s'est montré dithyrambique au sujet de l'attaquant nantais sur X. « En rajoutant le match incroyable face à Reims, plus je le regarde… plus je me dis qu’Abline n'a rien à envier sur son talent à certains 9 français qui ont pété dans notre L1. C’est mon chouchou. A 21 ans, dans un contexte comme le FC Nantes c’est vraiment costaud », a t-il analysé sur le réseau social d'Elon Musk.

En rajoutant le match incroyable face à Reims, plus je le regarde… plus je me dis qu’Abline a rien a envier sur ton talent à certains 9 français qui ont pété dans notre L1. C’est mon chouchou. A 21 ans, dans un contexte comme le FC Nantes c’est vraiment costaud. https://t.co/B9FWzP5MaD — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 4, 2025

A travers ses propos, Walid Acherchour estime donc que Matthis Abline (6 buts en L1 cette saison) marche dans les pas d'attaquants comme Randal Kolo Muani (révélé aussi à Nantes), Marcus Thuram (qui a découvert la Ligue 1 à Guingamp) ou encore Hugo Ekitike (qui a explosé à Reims). Si tel est le cas, le buteur nantais deviendra vite un candidat à l'Equipe de France surtout s'il réalise un beau transfert dans les prochaines années.