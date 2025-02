Lopes contesté à Nantes, Kombouaré règle le problème

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Arrivé de Lyon pour rassurer la défense nantaise, Anthony Lopes a livré une prestation loin des attentes à Monaco. Il était responsable sur plusieurs buts encaissés lors de la débâcle 7-1. Toutefois, Antoine Kombouaré lui maintient sa confiance.

Le FC Nantes s'est offert un gardien de renom cet hiver avec Anthony Lopes. L'ancien lyonnais a disputé 378 matchs de Ligue 1 avec son club formateur et il était dans l'équipe demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020. Cependant, certains observateurs doutent de son niveau réel et avancent que le Portugais est plus un CV prestigieux qu'un réel apport pour les Canaris. Depuis son transfert en Loire-Atlantique, Lopes n'a pas été irréprochable. Monaco a montré deux fois ses limites. Au match aller, il avait coûté l'égalisation avec une sortie aérienne ratée. A Louis-II, ce fut pire avec 7 buts encaissés dont plusieurs évitables pour un portier solide.

Kombouaré a encore confiance en Lopes

Après la claque historique subie par Nantes, Anthony Lopes doit-il céder sa place de titulaire ? L'ancien lyonnais ne manque pas de concurrents en interne. Il y a le solide suédois Patrick Carlgren et l'ancien titulaire Alban Lafont, lequel était indétrônable les années précédentes avant quelques mauvaises prestations récemment. Heureusement pour Lopes, Antoine Kombouaré a écarté l'idée d'un changement dans les buts nantais. Elogieux concernant son gardien, le Kanak croît en ses qualités pour assurer le maintien du FC Nantes.

Antoine Kombouaré avant la réception de Lens 💬🏡 — FC Nantes (@FCNantes) February 21, 2025

« Il apporte de la confiance, de la générosité car c’est quelqu’un de généreux. Il apporte aussi sa qualité de gardien. Il a fait de très bons matchs. Lui, comme toute l’équipe, est passé au travers samedi dernier contre Monaco. Ça arrive. Ce qui est important, c’est de se racheter. Aujourd’hui, à part le match contre Monaco, on est très content de ce qu’il apporte. C’est un élément important. On a besoin d’un Anthony Lopes pour faire de bons résultats », a t-il lâché en conférence de presse. Une sortie médiatique pour apaiser la situation et les nerfs de l'ancien portier de l'OL. Sous la menace de la zone rouge, les Canaris (15es) auront besoin d'un gardien au top de sa forme contre Lens dimanche.