Nantes mise sur un buteur de Ligue 1 à 6 millions

Par Eric Bethsy

Impatient d’accueillir du renfort dans le secteur offensif, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré devrait bientôt intégrer Amine Salama. L’attaquant du Stade de Reims fait l’objet de négociations avancées pour un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

Anthony Lopes ne sera pas la seule recrue du FC Nantes cet hiver. Après l’arrivée du gardien libéré par l’Olympique Lyonnais, Antoine Kombouaré attend du renfort au milieu de terrain et « deux devant si possible ». Le tout afin d’amener davantage de concurrence pour la course au maintien en deuxième partie de saison. Difficile de dire si ses dirigeants accepteront toutes ses demandes. En tout cas, le secteur offensif nantais va bientôt accueillir un nouveau membre.

Selon les informations de L’Equipe, Amine Salama se rapproche des Canaris. Le FC Nantes est annoncé proche d’un accord avec le Stade de Reims pour l’attaquant de 24 ans. Les deux clubs devraient s’entendre sur un prêt payant de 300 000 euros, avec une option d’achat fixée à 5,5 millions d’euros, soit près de 6 millions d'euros au total. Les Rémois n’ont sans doute pas été difficiles à convaincre étant donné que l’ancien joueur d’Angers ne figure pas parmi les premiers choix de Luka Elsner. Cette saison, le Franco-Marocain n’a débuté qu’un seul match en 14 apparitions en Ligue 1. Et ce malgré sa polyvalence sur tout le front de l’attaque.

Des départs imminents à compenser

Amine Salama peut aussi bien évoluer en pointe que sur les deux couloirs. Cette capacité a sans doute pesé dans le choix du FC Nantes qui doit compenser des départs. Sans parler de l'absence de Tino Kadewere pour cause de blessure, les Canaris ne retiennent pas l’Egyptien Mostafa Mohamed et viennent de prêter l'ancien Niçois Ignatius Ganago à New England Revolution (MLS). En revanche, une sortie n’est pas d’actualité pour les intouchables Moses Simon et Matthis Abline.