Jeudi fou à Nantes, les adjoints de Beye font exploser le deal

Au grand jeu du futur entraineur du FC Nantes, Habib Beye s'est fait recaler à la dernière seconde.

En sursis depuis désormais plusieurs semaines, Antoine Kombouaré a décidé de ne plus évoquer les questions sur son avenir, et de se concentrer surtout sur les matchs où il est toujours en charge du FC Nantes. A commencer par la rencontre de Coupe de France contre la JA Drancy ce samedi à 18h00. Mais sur le banc des Canaris au Stade Bauer, cela aurait pu être Habib Beye en place. En effet, ce jeudi, l’arrivée du technicien franco-sénégalais s’est subitement accélérée et tout semblait réglé en ce qui concerne son contrat et sa signature dès vendredi. Mais comme le raconte Presse Océan, tout a capoté en fin de journée, quand il a été question de la composition de son staff. Plusieurs refus puis désaccords ont fait exploser cette possible arrivée, qui a été finement mise sur pause par le clan Kita.

Habib Beye out ou toujours en course ?

Si l’adjoint de Habib Beye Sébastien Bichard était d’accord pour venir, ce ne fut pas le cas de son préparateur physique qui a refusé la proposition, tandis que l’entraineur des gardiens pressenti n’était pas libre, puisqu’il est toujours sous contrat avec le Red Star, l’ancien club d’Habib Beye. Plusieurs solutions de repli ont été activées mais cela n’a pas convaincu la direction nantaise, qui a préféré mettre un coup de frein à cette signature. Franck Kita, directeur général du club, sera à Nantes ce vendredi pour faire le point sur la situation, mais rien n’indique que Habib Beye, qui rêve pourtant ouvertement de découvrir la Ligue 1 sur un banc de touche, soit toujours dans le coup.