Nantes et Alban Lafont divorcent en public

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Un départ du FC Nantes semble inéluctable pour Alban Lafont, relégué dans la hiérarchie suite à la signature d’Anthony Lopes et qui cherche un point de chute pour rebondir dès le mois de janvier.

Gardien du FC Nantes depuis juillet 2019 et son transfert en provenance de la Fiorentina pour 8 millions d’euros, Alban Lafont vit sans doute ses derniers instants en Loire-Atlantique. Relégué sur le banc par Patrick Carlgren fin 2024, l’ancien international espoirs français a vu il y a quelques jours Anthony Lopes signer chez les Canaris pour prendre sa place. Le message envoyé au natif d’Ouagadougou est clair, on ne compte plus sur lui. Mis à l’écart depuis la reprise fin décembre, Alban Lafont est invité à se trouver un nouveau club.

Kita prie deux joueurs de quitter Nantes et vite https://t.co/INUHEbmunf — Foot01.com (@Foot01_com) December 30, 2024

Et le joueur sous contrat avec le FCN jusqu’en juin 2027 a parfaitement saisi le message comme il l’a prouvé sur les réseaux sociaux. En tant que capitaine du club, Alban Lafont suivait logiquement le club du FC Nantes sur Instagram… chose qu’il ne fait plus désormais. En effet, le portier français de 25 ans a unfollow l’actuel 14e de la Ligue 1, preuve que le divorce est total entre les deux parties.

Lafont ne veut plus entendre parler de Nantes

Déçu par l’attitude de ses dirigeants qui ont fait preuve de fermeté en le mettant à l’écart du groupe en ce début d’année 2025, Alban Lafont ne veut à priori plus entendre parler de Waldemar Kita ni des Canaris de manière générale. Reste maintenant à voir si celui qui a porté les couleurs nantaises à 198 reprises trouvera un projet satisfaisant pour lui en ce mois de janvier. En Ligue 1, la valse des gardiens pourrait le guider vers Lens, en passe de perdre Brice Samba. Mais aux dernières nouvelles, Alban Lafont n’était pas le choix n°1 des Sang et Or. Le gardien nantais peut également espérer se relancer à l’étranger, lui qui reste suivi par plusieurs clubs européens après son passage à la Fiorentina entre 2018 et 2019.