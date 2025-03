Nantes ‍: Viré trop vite, il supplie Kita d'imiter le PSG

Dans : FC Nantes.

Par Quentin Mallet

Licencié par le FC Nantes en novembre 2023 malgré des débuts prometteurs sur le banc des Canaris, Pierre Aristouy en veut à Waldemar Kita de ne pas lui avoir accordé plus de confiance pour faire progresser l’équipe.

Pierre Aristouy ne gardera pas que des bons souvenirs de son passage au FC Nantes. Si avec les équipes de jeunes, il a réalisé un travail remarqué, il n’a finalement pas eu le temps de monter le même projet avec l’équipe première. Nommé le 9 mai 2023 à la place d’Antoine Kombouaré, à seulement quatre journées de la fin, pour sauver les Canaris d’une relégation certaine, le Montois parvient à maintenir son club dans l’élite. Pari réussi pour Waldemar Kita.

Prolongé pour deux saisons dans la foulée alors qu’il n’a même pas le brevet d’entraîneur formateur de football (BEFF), Aristouy traverse un été décevant avant d’être licencié à cause d’une série de mauvais résultats lors de la première moitié de la saison 2023-2024. Interrogé par So Foot au sujet de sa courte mission, celui qui n’a toujours pas retrouvé de poste depuis s’est montré assez critique envers son ancienne direction.

Aristouy n’a pas eu assez de temps

« Une fois la prolongation validée, je me mets au travail. Tout est à faire, je recherche alors des profils qui peuvent correspondre à ce que je veux mettre en place. (…) Waldemar Kita anime énormément le mercato comme chaque année. Pour réussir à convaincre la direction d’avoir des profils bien précis, il faut un peu de temps et d’expérience, ce qu’on ne m’a pas accordé. C’est frustrant, car je suis persuadé que si on m’avait laissé plus de temps, j’aurais pu mettre plus de choses en place. On parlait tout à l’heure du PSG et de Luis Enrique. En novembre, on l’annonçait sur le départ, mais la direction a maintenu sa confiance en lui, et on voit le résultat aujourd’hui », a expliqué Pierre Aristouy à nos confrères de So Foot.

Interrogé sur un possible retour au FC Nantes, l’ancien entraineur des jeunes Canaris n’a pas fermé la porte à une telle éventualité. Reste à savoir si Waldemar Kita serait prêt à lui redonner sa chance.